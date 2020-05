'Franse zomervakantie? Nederlander met tweede huis krijgt voorrang'

,,We weten dat veel Nederlanders en Belgen hier een tweede huis hebben”, zei Lemoyne na afloop van een overleg tussen Europese ministers van Toerisme. ,,Het liefst zouden we tegen hen zeggen: welkom in Frankrijk! Zij hebben een band met dit land en betalen er ook belasting. Ons doel is om hen voorrang te geven.” Hoe zo’n voorkeursregeling eruit zou moeten zien, lichtte de bewindsman niet toe. Hij liet wel merken dat hij degenen met een optrekje in zijn land niet vergeet: ,,wij voelen ons net zo verbonden met hen als zij met ons.”

Lemoyne hield duidelijk een slag om de arm en noemde nog geen datum waarop buitenlanders het land weer in mogen, behalve dat er ‘dingen mogelijk gaan veranderen vanaf 15 juni’. Tot dat moment blijven de grenzen in ieder geval dicht, ook voor inwoners van Schengen.