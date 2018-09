Financieel adviseur tilde klanten voor tonnen

Klanten van de man hadden hun financiële handel en wandel aan hem toevertrouwd, waarna hij fikse bedragen voor zichzelf gebruikte, aldus de politie. „Sommige mensen zijn zwaar gedupeerd.” De man werd in zijn woning in Emmen aangehouden. Volgens de politie lichtte hij tussen 2010 en 2012 zijn klanten op. Er zijn nu 21 aangiftes binnen. Waarvoor de man het geld gebruikte, is nog niet bekend. Hij wordt de komende dagen verhoord.

