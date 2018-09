'Majesteitsschennis geen prioriteit bij OM'

Pechtold had Opstelten naar de Kamer gehaald vanwege een incident in Utrecht bij de viering van de verjaardag van de koningin vorige week vrijdag. Een demonstrante met een bordje met 'Weg met de monarchie, het is 2013', werd daar door de politie weggevoerd omdat de sfeer te grimmig zou zijn geweest.

Opstelten wilde geen oordeel geven over dit voorval. De lokale autoriteiten zijn daarvoor verantwoordelijk, zei hij. Wel onderstreepte hij dat vrijheid van meningsuiting en demonstratie „spijkerhard” in de wet zijn vastgelegd. Hij wees er ook op dat in de Utrechtse gemeenteraad vragen zijn gesteld over de kwestie, die nog beantwoord moeten worden.

SP-Kamerlid Ronald van Raak verweet de minister dat hij „wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid”. Ook GroenLinks en de PVV stelden zich kritisch op.

Opstelten sprak tegen dat er tijdens de troonswisseling op 30 april in Amsterdam problemen te verwachten zijn met de openbare orde, zoals de ChristenUnie vreest. Hij heeft er „ongelofelijk veel vertrouwen” in dat het dan goed gaat.