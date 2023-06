Recordreeks eindigt: voor het eerst in dertien dagen niet zomers

Deze reeks van dertien zomerse dagen in juni verbrak het vorige record. Dat stond op acht zomerse dagen: van 23 tot en met 30 juni 1976. De eerste officiële zomerse dag viel dit jaar laat. Pas op 9 juni kwam het kwik in De Bilt op 25 graden uit. Op 11 juni was daar de eerste officiële tropische dag met 30 graden of meer een feit.

Hoewel de temperatuur donderdag een dipje kent, stijgt deze de komende dagen weer en kan het zondag plaatselijk weer tropisch warm worden.