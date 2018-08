6400 slachtoffers glijpartijen in ziekenhuis

6400 mensen zijn in de hevige sneeuwperiode eind januari in het ziekenhuis beland na een glijpartij. Het gros van de slachtoffers (5600 mensen) is lopend onderuitgegaan. 850 mensen vielen met de fiets. Dat schat VeiligheidNL op basis van cijfers van een aantal spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. De meeste mensen hadden breuken aan polsen, armen, benen en heupen.