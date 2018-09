Twee doden in Haagse woning

De politie kreeg een melding van een persoon die zich niet identificeerde dat er iets aan de hand zou zijn in de woning. Dat was aanleiding om te gaan kijken. In de woning werden twee lichamen gevonden. Over de identiteit, leeftijd of geslacht van de doden is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of de personen op het bewuste adres woonden.

