‘Uitstel GTA geen onderdeel van complot’

De game verschoof van de lente naar september 2013. Dat leverde een storm van reacties op, op de website van Rockstar.

Sommige mensen suggereren dat het uitstel te maken heeft met een verschuiving naar de consoles van de volgende generatie. Of Rockstar zou moederbedrijf Take-Two Interactive niet in de wielen willen rijden, omdat Bioshock Infinite ook in de lente uitkomt. Uit een andere theorie zou blijken dat Rockstar de game liever later uitbrengt, om de huidige discussie over wapenbezit en gewelddadige games te omzeilen.

Onzin, zegt Rockstar nu in een reactie. “ De enige reden waarom GTA5 is uitgesteld, is omdat de game zo grootschalig en complex is dat er langer aan gewerkt moet worden. Er zitten geen bijbedoelingen achter. De complottheorieën zijn ware nonsens,” aldus Rockstar.