Bergers minstens net zo druk als voor coronacrisis

Manager Vincent Ensie van Collewijn Berging:’Ben blij dat het werk weer is teruggekeerd.’ Ⓒ Thijs Rooimans

Den Haag - Bergingsbedrijven in ons land hebben het weer net zo druk als begin maart, net voor de coronacrisis bij ons uitbrak. In zes van de twaalf provincies moeten zelfs méér gestrande auto’s worden weggesleept dan destijds, omdat automobilisten vaker met pech of ongeval stilstaan op de hoofdwegen.