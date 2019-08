File nekt vluchtende messentrekker, vrouw gewond

De man werd mede door een file op de A7 aangehouden door de politie. Eerder op de middag zou die man een vrouw hebben neergestoken op de Oude Oppenhuizerweg in Sneek. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte is meegenomen en vastgezet. De auto is door de politie in beslag genomen.