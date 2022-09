Man uit Stadskanaal (22) omgekomen door botsing tegen boom in Drenthe

Binnenland

Fietser (54) in Breda overleden door aanrijding met auto

In Breda is een 54-jarige fietser in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een aanrijding met een auto. Een van de vier inzittenden van de auto raakte lichtgewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer kwam uit Breda.