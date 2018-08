Bokken én geiten hebben hoorns. Maar niet allemaal. Veel dieren worden onthoornd om te voorkomen dat ze elkaar of hun verzorgers en andere dieren verwonden. In Nederland mogen in principe alleen melkgeiten van hun hoorntjes worden ontdaan. Geiten die als begrazer, gezelschapsdier of hobby worden gehouden, mogen níet worden onthoornd. Mensen met onthoornde dwerggeitjes of angorageiten zijn dus in overtreding.

