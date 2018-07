Straf om kinderporno voor contacten Robert M.

De oudere man stond via de chat rechtstreeks in contact met Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse kindermisbruikzaak. Hij is de man tegen wie Robert M. de spraakmakende opmerking maakte dat 'dreumesen' handig zijn voor ontucht. „Die kunnen niet vertellen wat er is gebeurd”, zei M. tegen de Tilburger.

Tegen de vader was 15 maanden geëist, waarvan 5 voorwaardelijk. Tegen de 55-jarige man was 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Bij de vader woog de rechtbank mee dat dit het eerste vergrijp was en slechts kortstondig. Ook is hij alleen veroordeeld wegens ontucht en niet voor het maken van kinderporno, omdat hij niet wist dat de beelden werden opgenomen. De vader moet tijdens zijn proeftijd van 2 jaar wel in therapie.

Bij de straf voor de oudere man woog de rechtbank zijn seksuele voorkeur mee en dat hij eerder is veroordeeld. Daarom legde de rechtbank een deels voorwaardelijke straf op.