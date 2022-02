Brandweer slaat alarm om hoogwater Zuid-Limburg

Het water zou in Epen - een dorp met zo’n duizend inwoners - een molen binnen lopen en tegen de kade aan staan. Meerdere straten zijn afgezet. Na de overstromingen in juli reageren de hulpdiensten sneller op de stijging van de waterstand in de kleine rivier, aldus de woordvoerster.

„Waterschap Limburg houdt de situatie goed in de gaten, voert extra inspecties uit en treft waar nodig maatregelen om wateroverlast te beperken.” Het schap roept inwoners op de website waterstandlimburg.nl in de gaten te houden. Daarop staan de actuele waterstanden bij mensen in de buurt. Het waterschap kondigt aan mensen te informeren via deze website en social media zoals twitter.

Afgelopen zomer veroorzaakte de watersnood in Limburg grote schade in het Geuldal. Toen overstroomde het normaal zo rustige riviertje de Geul, met een enorme ravage in het toeristische Valkenburg tot gevolg.