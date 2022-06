Woensdag stille tocht in Kerkrade voor 9-jarige Gino

Goede afspraken over de route zijn belangrijk, weet ze. „Er rijden enkele getunede auto’s mee, die laag op de weg liggen. Drempels kunnen dan een probleem zijn. Of er moeten voorzieningen worden getroffen zodat ze toch over de drempels kunnen.”

Het jongetje werd zaterdagochtend dood gevonden achter een woning in Geleen. De politie arresteerde vlak daarvoor de 22-jarige Donny M. in zijn woning, niet ver van de vindplaats van het lichaam van de jongen. De verdachte wees vervolgens aan waar het lichaam lag.

Politie weet van niets

Volgens Nyqvist zou er zondagmiddag overleg zijn met politie, handhaving en gemeente over route en tijdstip van de stille tocht. Een woordvoerster van de politie zei daar niets van te weten. Bij de gemeente was zondag niemand bereikbaar. Ramona verwacht dat maandag meer duidelijkheid kan worden gegeven over route en tijdstip van vertrek.

Op haar Facebookpagina schrijft ze: „We gaan zorgen dat jij het allermooiste afscheid krijgt. Lieve jongen, hopelijk mag je voor altijd spelen in de allermooiste hemelse speeltuin. We zullen je nooit vergeten! Rust zacht kleine mooie engel.”