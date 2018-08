DNA-onderzoek: skelet van Richard III

Het graf van de koning, die Engeland regeerde van 1483 tot 1485, was lang een mysterie. Hij zou zijn begraven in een franciscanenklooster dat in 1530 werd afgebroken. Onder de parkeerplaats die is aangelegd op de plaats waar eens het klooster stond, troffen archeologen vorig jaar het skelet aan.

Richard III was de laatste Engelse vorst die de dood op het slagveld vond. Hij stierf op 32-jarige leeftijd in de slag bij Bosworth. Zijn dood markeerde het einde van de Rozenoorlogen tussen de huizen York (witte roos) en Lancaster (rode roos). Hendrik VII uit het huis Tudor volgde Richard op.

Richard is de geschiedenis ingegaan als een gewetenloze tiran, mede omdat Hendrik en de toneelschrijver William Shakespeare hem zo beschreven. Moderne historici vinden de beeldvorming over hem te negatief. Volgens hen zijn hem allerlei misdaden ten onrechte in de schoenen geschoven.