Oranjes ontmoeten gevluchte Oekraïners bij legerplaats Harskamp

Daar luisterden ze naar de verhalen van een aantal vluchtelingen. Ook sprak het paar met medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en mensen uit de gemeente over de opvang, onder wie burgemeester René Verhulst.

Vorige week kwamen de eerste 120 Oekraïense vluchtelingen aan in Harskamp. Momenteel kunnen daar 950 mensen worden ondergebracht. Het COA vangt de mensen op met steun van het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de cateraar van Defensie. Die voorzien de Oekraïners in hun basisbehoeften. De binnenkomers werden eerder gewaarschuwd voor eventuele militaire oefeningen in de buurt op bijvoorbeeld de Ginkelse heide.

Bekijk ook: Britten blunderen rond opvang Oekraïense vluchtelingen

Legerplaats

De gemeentes en veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de opvang van deze ontheemde vluchtelingen, omdat Oekraïners in beginsel geen asielzoekers zijn. In legerplaats Harskamp coördineert het COA nog wel omdat het orgaan ervaring heeft met de opvang van ontheemden. Later neemt de gemeente Ede, waar Harskamp onder valt, de leiding.

Oekraïners bij de ingang van de opvanglocatie in legerplaats Harskamp, Gelderland. Ⓒ ANP / ANP

Het koningspaar is deze week volop bezig met de Oekraïne-crisis. Dinsdag ontvingen koning en koningin mensen uit de Oekraïense gemeenschap op paleis Noordeinde. Vorige week waren ze op vakantie. Wel werd deze week het staatsbezoek aan Griekenland opnieuw uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.