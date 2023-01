Ophef rondom bezoek Poetin aan universiteit: ’Hij draagt hakken!’

Poetin is ongeveer 1,70 meter lang en het is geen geheim dat hij al jarenlang schoenen draagt met een kleine hak. Op meerdere foto’s is hij vaak te zien met korte zwarte lakschoenen, inclusief een kleine plateau.

Tekst gaat verder onder de tweet

De schoenen van donderdag vinden twitteraars echter van een andere gradatie. Deze zouden minstens tien centimer dik zijn en daardoor de hoogste hakken waar hij tot nu toe mee is gesignaleerd.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Erg lachwekkend, vinden mensen op Twitter. Ze vermoeden dat hij tussen groepen mensen, studenten in dit geval, langer wil lijken. „Bizar dat zo’n arrogante man toch zo onzeker is over zijn lengte”, luiden meerdere tweets.

Tekst gaat verder onder de tweets

In 2015 meldde nieuwssite De Express op basis van een ingewijde van het Kremlin dat Poetin eist dat niemand van zijn personeel groter mag zijn dan de president op officiële foto’s. „Om deze reden zijn al zijn lijfwachten kleiner dan hij”, stelde de ingewijde. „In de politiek is lengte ontzettend belangrijk.”