Nieuw keurmerk voor opticiens

De Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) wil met het NUVO Keurmerk kopers van een bril of contactlenzen meer zekerheid bieden.

Brigitte Wieman, algemeen secretaris van de NUVO: ’Consumenten kunnen op een aantal manieren controleren of een optiekbedrijf aangesloten is bij de NUVO en of het bedrijf het NUVO Keurmerk mag voeren. Zo staat op de NUVO Keurmerksticker altijd een actueel jaartal. Deze stickers zijn duidelijk zichtbaar op de winkeldeur of -ruit aangebracht. Bovendien kunnen consumenten in de winkel naar het op naam gestelde NUVO Keurmerkcertificaat vragen. Daarnaast kunnen ze een check doen via www.nuvo-keurmerk.nl.’

’Algemene onafhankelijke voorlichting is, naast de landelijke invoer van het NUVO Keurmerk, een belangrijke activiteit van de NUVO. Hiervoor lanceert de NUVO in 2013 circa 50 korte informatiewebsites voor de consument over optiekonderwerpen zoals ’droge ogen’ en ’garantie op montuur en glazen’. Samen met het NUVO Keurmerk geven we de consumenten hiermee meer duidelijkheid en zekerheid bij de aankoop van een bril of contactlenzen’, aldus Marc Asselbergs, NUVO voorzitter.