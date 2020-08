Zo overleef je de hittegolf als thuiswerker

Twan op het Veld uit Roermond vindt het heerlijk om op zijn zolderkamer bij de airco te werken. Ⓒ J.P. Kuit

Amsterdam - Terwijl Nederland nog steeds massaal thuis werkt, is er een hittegolf op komst - mogelijk zelfs een superhittegolf. Hoe houden we het hoofd koel met temperaturen boven de 30 of 35 graden, in ons geïmproviseerde kantoortje op zolder? En wat mag je van je werkgever verwachten om het een beetje uit te houden op je thuiswerkplek.