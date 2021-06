’Leerlingen middelbare school Amstelveen besmet na vakantie Mallorca en Portugal’

De school heeft de ouders een brief gestuurd die in handen is van BNR. De GGD Amstelveen gaat niet in op individuele gevallen, maar bevestigt dat sowieso al bij dergelijke reisjes er een kans is op het oplopen van de Indiase variant. Die mutatie wordt door de WHO nu de Delta-variant genoemd. Ook veel Britse jongeren zijn naar vakantielanden uitgevlogen.

Leerlingen wordt gevraagd in quarantaine te gaan. Een toetsweek op de bovenbouw is uitgesteld. Alle lessen zullen weer achter een schermpje plaatsvinden.

De Indiase variant is in opkomst in Europa, waarschuwen onderzoeksinstituten. Ook in Duitsland, België, Spanje, Italië en Frankrijk is de Delta-variant opgedoken. In ons land zijn enkele tientallen gevallen vastgesteld, maar het precieze aantal is onbekend. De besmettingen worden steeksproefgewijs onderzocht. De ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen dalen al wel een aantal weken gestaag, mede door het vaccineren en het warme weer.

Nederland is een van de laatste gebieden in Europa met een hoog risico op een coronabesmetting volgens de Europese tegenhanger van het RIVM. Op de nieuwste ’coronakaart’ van het ECDC is het roodgekleurde Nederland omringd door haast louter oranje.