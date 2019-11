Nieuwe trend: vloggen over je beroep

Kees de Bruin is kraanmachinist en deelt zijn foto’s tegenwoordig op Instagram. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Vloggers die hun faam danken aan filmpjes over gamen kennen we inmiddels. Net als Instagram-sterren die foto’s posten over mode, beauty en reizen. Nu steken ook nieuwe beroemdheden de kop op: mensen die hun publiek meenemen in hun opmerkelijke of juist ’normale’ beroep. Van kraanmachinist tot dokter en van schoonmaker tot piloot, ze gooien hoge ogen met hun kijkje achter de schermen.