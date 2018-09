Hotels ontvangen vrouw als vorstin

„Dames hebben wat specifiekere en luxere behoeften dan mannen”, zegt Arjan van Esveld van The Grand Winston Hotel in Rijswijk. Als experiment startte het hotel begin dit jaar met vrouwenkamers. Dat sloeg zo goed aan, dat Van Esveld besloot er minstens tien extra in te richten.

„Zo een kamer heeft bijvoorbeeld een luxe föhn. En een fitnessapparaat, want vrouwen voelen zich in een gemeenschappelijke fitness snel bekeken.”Koninklijke Horeca Nederland bevestigt de trend dat hotels inspelen op de behoeften van vrouwen.

Alleen voor vrouwen

„Zo zie je ook al dat er voor vrouwen parkeerplaatsen worden gereserveerd die dicht bij een ingang zijn. Dat heeft te maken met het gevoel van veiligheid”, aldus zegsman Joris Prinssen. In de Amsterdamse Bijlmer opende vorig jaar Hostelle, het eerste Nederlandse hostel alleen voor vrouwen. „Een gat in de markt”, aldus eigenaresse Bianca Brasdorp.

Naast luxe producten is hier een loungeruimte waar ze ’ongegeneerd kunnen tuttebellen en chickflicks kunnen kijken’. In het buitenland bestaat het concept al. Zo hebben Keulen en Kopenhagen hotels met vrouwenetages.