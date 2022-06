Man overleden na vechtpartij op terras in Geldrop

Terrasstoelen ter illustratie. Ⓒ ANP / Kees van de Veen

GELDROP - Een 52-jarige man uit Geldrop is dinsdagavond overleden aan zijn verwondingen na een vechtpartij, meldt de politie woensdag. Een aantal personen ging in de nacht van zaterdag op zondag na een ruzie met elkaar op de vuist op het terras van café Katoen in de Brabantse plaats. Daarbij raakte de man gewond. Er wordt nog onderzocht of de vechtpartij de oorzaak is van het overlijden van de man, aldus de politie.