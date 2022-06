Man overleden na vechtpartij op terras in Geldrop: ’Het zijn allemaal verliezende partijen’

Vlak na de vechtpartij werd een 55-jarige man uit Geldrop aangehouden. Hij is inmiddels weer vrijgelaten maar blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er die nacht precies is gebeurd, is de politie op zoek naar getuigen en naar camerabeelden van het incident.

Uitbater Peter de Beer van Kaffee Katoen kreeg nauwelijks wat mee van de vechtpartij, zegt hij tegen BN DeStem. Zijn kroeg was namelijk net gesloten; binnen was de zaak leeg en buiten waren de gasten vertrekkende. ,,Toen kwam iemand naar binnen rennen en die riep dat er iemand op de weg lag. We zijn meteen gaan kijken.” Het slachtoffer lag gestrekt en buiten bewustzijn op straat. ,,We hebben eerste hulp geboden en hem stabiel neergelegd tot de ambulance er was”, aluds De Beer.

De vermoedelijke dader werd niet veel later aangehouden. De betrokkenen waren bij het café op bezoek geweest, maar hadden niet voor problemen gezorgd, aldus de uitbater. ,,Het zijn allemaal verliezende partijen.”