’Ze zijn er als lemmingen ingelopen’ Drama in stal: vier koeien overleden bij val in gierkelder

Door Lydia Jasper Kopieer naar clipboard

Ⓒ Een rooster van één bij twee meter heeft het die nacht begeven en door het gat zijn zeven koeien gevallen.© Foto Glocal Media

HIPPOLYTUSHOEF - Zeven koeien zijn in de nacht van woensdag op donderdag in Hippolytushoef in een gierkelder gevallen, nadat een rooster het begaf. Vier dieren hebben het niet overleefd. Met de drie andere koeien gaat het volgens de eigenaar redelijk.