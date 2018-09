Duitse politici sceptisch over hulp Cyprus

Partijprominent Rainer Brüderle van de liberale FDP zei zondag in een interview met de krant Die Welt dat Cyprus witwaspraktijken moet aanpakken en structurele hervormingen moet doorvoeren, voordat ook maar kan worden overwogen om Cyprus te hulp te schieten.

De FDP vormt samen met Merkels christendemocratische CDU-CSU de regeringscoalitie in Duitsland. Merkel heeft niet alleen de steun nodig van de regeringspartijen maar ook van de sociaal-democratische oppositiepartij SPD om een 'Cyprus-deal' door het parlement te krijgen.

Tot nu toe kon Merkel bij Europese hulpoperaties voor andere eurozonelanden rekenen op steun van de SPD, maar ook binnen die partij groeit het verzet tegen het verstrekken van noodkredieten aan Cyprus.

Cyprus heeft de Europese Unie en het Internationale Monetaire Fonds om miljarden aan leningen gevraagd. Duitsland speelt als 'betaalmeester' in de eurozone een hoofdrol bij de uiteindelijke beslissing om de leningen te verstrekken.

Het land is in de problemen gekomen door de blootstelling van het Cypriotische bankwezen aan de crisis in Griekenland. De banken leden forse verliezen op hun Griekse bezittingen. Cyprus staat te boek als een vrijhaven voor het witwassen van illegaal geld en als belastingparadijs voor rijke Russen. Duitse media besteden daar veel aandacht aan.