Werk striptekenaar Suske en Wiske geveild

Onder de hamer gingen onder meer 55 originele tekeningen van het album De Kaartendans (1962) uit de reeks van Suske en Wiske. Daar werd tussen de 1500 en 4100 euro per tekening voor neergelegd.

Topstuk was een aquarel uit 1944 van de stripfiguren Rikki en Pukki, die later Suske en Wiske werden. De waarde van de tekening werd geschat op 23.000 euro, het werd 33.000 euro. Dat is een recordprijs voor een werk van de in 1990 overleden Vandersteen.