Vrouw laat twee kinderen achter in auto terwijl ze op boevenpad gaat, voertuig vat vlam

De 24-jarige Alicia Moore was samen met een onbekende man een winkel in gegaan in het Amerikaanse Oviedo. Een uur lang sloeg ze haar slag. Toen ze de winkel uitliep, zag ze de vlammen uit haar auto slaan. Volgens de politie liet ze de gestolen spullen vallen en rende ze de winkel uit.

Andere mensen zagen het vuur ontstaan en wisten de kinderen uit de auto te krijgen. De twee kinderen zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens CNN heeft een van de kinderen eerstegraads brandwonden aan haar gezicht en oren.

Ⓒ Oviedo Police Department

Moore is onder meer aangeklaagd voor kinderverwaarlozing en brandstichting. „Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan, maar als Moore niet nalatig was geweest, was het kind waarschijnlijk niet gewond geraakt”, aldus de politie.