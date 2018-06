Man zwaargewond na val van motorkap 'bij uit de hand gelopen spel'

Een 20-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in Odiliapeel (Noord-Brabant) zwaargewond geraakt nadat hij voor de tweede keer van de motorkap van een auto was gevallen. Bij de eerste keer ging het niet fout. Bij de tweede keer ging het goed mis toen de bestuurder (18) over de man heen reed, toen hij voor de auto terecht kwam.