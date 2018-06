Oud-PPR-voorman Herman Verbeek overleden

Verbeek werd geboren in Groningen op 17 mei 1936. Verbeek werd in Goningen in 1963 tot priester gewijd. Als politicus was hij van 1977 tot 1981 voorzitter van PPR en van 1984 tot 1994 lid van de Groene fractie in het Europees Parlement.

De PPR, de Politieke Partij Radikalen, was een Nederlandse groene en progressieve, aanvankelijk christelijk georiënteerde politieke partij die in 1990 opging in GroenLinks.

Verbeek was een omstreden politicus. Het partijcongres van GroenLinks verklaarde hem in 1991 tot persona non grata. Hij had na de verkiezingen in 1989 met het partijbestuur afgesproken dat hij zijn zetel in het Europees Parlement in 1992 - halverwege de zittingstermijn - aan een ander lid van GroenLinks zou afstaan. Hij weigerde dat en een poging van een aantal afdelingen van de partij om een bemiddelingscommissie aan het werk te zetten, strandde. Verbeek bleef toen op persoonlijke titel in het Europees Parlement zitten.

Verbeek is auteur van vele spirituele en politieke boeken.

Hij pleitte er in 1989 al voor de paus voor het Internationale Hof van Justitie zou moeten worden gedaagd, omdat deze het gebruik van condooms verbiedt.