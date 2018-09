'Syrische oppositie ontmoet Lavrov'

Khatib, die voorzitter is van de Syrische Nationale Coalitie, zei dat hij Lavrov in de wandelgangen sprak en dat hij een „duidelijke uitnodiging“ had ontvangen van de Rus om een bezoek aan Moskou te brengen.

Rusland steunt het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. Directe besprekingen tussen de Syrische oppositie en Moskou zou een doorbraak kunnen betekenen, menen waarnemers. „Rusland heeft een bepaalde visie, maar we verwelkomen onderhandelingen die de crisis verminderen en er zijn nog veel details die besproken moeten worden”, aldus Khatib.