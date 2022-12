Brussel: ’Gelijke straffen voor ontwijken van EU-sancties’

Het schenden van EU-sancties is in Nederland al strafbaar. Maar volgens Brussel zijn er nu te veel verschillen tussen lidstaten en kunnen Russische oligarchen die strafmaatregelen ontwijken soms wegkomen met een boete. Ook zijn er soms mazen in de wet die creatieve constructies door gesanctioneerde ondernemingen mogelijk maken. De Commissie concludeert dat een aantal landen daardoor een veilige haven vormen voor gesanctioneerde Russische individuen en bedrijven.

Het dagelijks EU-bestuur wil nu in het hele landenblok dezelfde regels toepassen. Ook de strafmaat zou geharmoniseerd moeten worden: een maximumstraf van ten minste vijf jaar gevangenisstraf voor individuen. Bedrijven moeten een boete kunnen krijgen van 5 procent van hun wereldwijde omzet.

„De EU-sancties moeten worden gerespecteerd en degenen die ze proberen te omzeilen moeten worden gestraft”, stelt eurocommissaris Věra Jourová. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. Vanwege de oorlog in Oekraïne roept de Commissie deze medewetgevers op om haast te maken. Eerder deze week heeft het landenblok besloten om het schenden van sancties toe te voegen aan de lijst van EU-misdrijven.