Ex-chef CIA in Rome veroordeeld tot 7 jaar

Die imam werd in 2003 in Milaan ontvoerd en naar Egypte gebracht, waar hij jarenlang werd vastgehouden en gemarteld. De VS beschuldigden hem van betrokkenheid bij terrorisme, maar uiteindelijk kwam Abu Omar weer vrij.

Castelli was in eerste aanleg vrijuit gegaan met een beroep op zijn diplomatieke immuniteit. De Italiaanse Hoge Raad heeft al 23 andere CIA-agenten veroordeeld voor hun rol bij de ontvoering.