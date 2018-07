De Boer wil 12 uit vier met Ajax

De Boer, die Niklas Moisander mist door een schorsing, zei zondag in De Koel een verdedigend ingestelde tegenstander te verwachten. „Ze zullen wachten op de bevliegingen van spelers als Nwofor, Van Haaren en Linssen. Daar zullen we zeer alert op moeten zijn. Verder heb ik begrepen dat het veld in Venlo vanwege de winterse omstandigheden momenteel niet al te 'spectaculair' is. Daar zullen we toch een oplossing voor moeten bedenken.”

