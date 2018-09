'Hoogste Duitse belastingschijf 100 procent'

In de Duitse politieke partij Die Linke lijkt verwarring ontstaan over het ontwerpverkiezingsprogramma waarmee de partij de verkiezingen van september wil ingaan. Volgens de krant Mitteldeutsche Zeitung van vrijdag wil de partij dat mensen 100 procent belasting betalen over iedere euro die ze boven de 500.000 euro verdienen. „Wij stellen voor dat niemand meer mag verdienen dan 40 keer het minimumloon, bij de huidige verdeling is dat nog altijd 40.000 euro per maand”, citeert het dagblad uit het verkiezingsprogramma van de partij.