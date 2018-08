Zwaarlijvige man uit huis getakeld

Dit meldt Omroep West. De man, uit de Haagse Teijlerstraat, had de brandweer gebeld omdat hij het erg benauwd had. Vanwege zijn overgewicht moest hij uit zijn huis getakeld worden. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld om de man te kunnen vervoeren.

In eerste instantie werd gedacht aan koolmonoxidevergiftiging, maar na metingen kon dat worden uitgesloten. Het is niet bekend hoe de man er momenteel aan toe is.