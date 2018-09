'Toekomst werknemers SNS nog niet veilig'

CNV Dienstenbond en FNV Finance vrezen voor reorganisaties als delen van SNS Reaal straks weer worden geprivatiseerd. Dat lieten de vakbonden vrijdag weten.De nationalisatie brengt volgens CNV Dienstenbond in ieder geval voor dit moment zekerheid voor alle betrokkenen bij de financiële dienstverlener. ,,Het is een goede zaak dat er nu een einde komt aan een periode van speculaties, geruchten en doemscenario's'', stelt de bond. Toch blijft er veel onduidelijk. ,,Welke delen van het concern blijven lang in handen van de Nederlandse staat, welke worden afgesplitst en/of verkocht'', vraagt CNV zich af.

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk stelt dat de toekomst van de circa 7500 werknemers bij lange na nog niet is veiliggesteld. ,,Het is goed dat we eind vorig jaar een goed sociaal plan hebben kunnen afspreken en de cao hebben verlengd. Wij kunnen ons nu focussen op de werkgelegenheid. Mocht er toch sprake van boventalligheid zijn, dan is het zaak dat werknemers op een goede manier naar een nieuwe baan worden begeleid'', aldus Heynsdijk.