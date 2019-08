Politie Apeldoorn: konijn in de brand gestoken

LET OP: de foto onderaan dit bericht kan als schokkend worden ervaren.

De politiemensen stapten uit hun auto om poolshoogte te nemen. „Opeens begon het vuurhaard te bewegen en sprong er een brandend huiskonijn uit het vuur. Wij hebben al klappend het vuur van het konijn afgeslagen”, melden ze in een boos Facebookbericht.

De agenten vermoeden dat het diertje in brand is gestoken. „Blijkbaar vond jij het nodig om zo met jouw huisdier om te gaan. Wilde jij van het konijn af? Maakte hij teveel rotzooi? Vond je het nodig om het konijn in een doos te stoppen en er een jas overheen te leggen en dan het konijn in brand te steken? Was dat allemaal nodig? Had je het konijn dan niet beter ergens anders aan kunnen bieden? Of heb jij geen gevoel? Deed het jou dan helemaal niks? Wij zijn in ieder geval ontzettend kwaad”, schrijven de agenten.

De politie heeft het konijn uiteindelijk in moeten laten slapen vanwege de vele brandwonden. Iedereen die het konijn herkent en weet wie de eigenaar is, wordt verzocht zich te melden.

LET OP: onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren.

Het diertje werd uiteindelijk ingeslapen omdat de brandwonden te erg waren. Ⓒ Facebook Politie Apeldoorn