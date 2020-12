Politie Utrecht zoekt man die uit het niets vrouwen slaat

Het eerste incident vond op dinsdagochtend 7 juli plaats. Een 13-jarig meisje loopt met haar moeder de stoep van het Janskerkhof. De man die hen tegemoet loopt, geeft haar plotseling een klap in haar buik. Ze voelt een stekende pijn, zo meldt Bureau Hengeveld op basis van informatie van de politie. Op 4 augustus wordt omstreeks 07.40 uur een 26-jarige vrouw aangevallen als ze vanaf de Nobelstraat richting de Nachtegaalstraat fietst. De verdachte geeft haar bij het passeren een klap in haar gezicht.

Na het zien van de bewakingsbeelden meldden twee vrouwen zich die hetzelfde hebben meegemaakt. Een 25-jarige vrouw wordt in de nacht van 21 op 22 augustus op de Briljantlaan in haar gezicht geslagen tijdens het fietsen. Ook een andere vrouw wordt op 22 november door de man lastiggevallen op station Vaartsche Rijn. Ze schreeuwt iets tegen hem, wat hem afschrikt. Hij valt haar uiteindelijk niet lijfelijk aan maar schreeuwt in het Engels naar haar dat ze niet racistisch moet doen.

Signalement

De politie brengt een signalement van de verdachte naar buiten. Het gaat om een lichtgetinte man. Hij heeft een normaal postuur en kort, donker haar en een donkere baard. Tijdens een van de mishandelingen droeg hij een jas met blauwe body, grijze mouwen en een capuchon. Daarnaast had hij een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met een witte zoolrand aan.