'Gewone burger betaalt de rekening'

PVV: 'Werkenden en ouderen worden gepakt'

De PVV heeft met verbazing kennisgenomen van de nationalisatie van SNS Reaal. De partij laat weten: 'Hoe is het mogelijk dat dit kabinet 3.7 mrd van ons belastinggeld uitgeeft aan een bank die er zelf een puinhoop van heeft gemaakt, terwijl de werkenden en ouderen van ons land met miljarden aan belastingverhogingen worden gepakt.

Laat de banken de redding van SNS maar zelf betalen uit hun eigen winst. Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse belastingbetaler weer voor miljarden moet bloeden terwijl de nettowinst van de Nederlandse bankensector in 2011 maar liefst 7.8 mrd euro bedroeg.'

VVD: 'Waardeloos, maar nodig'

VVD-Kamerlid Mark Harbers: „We betreuren dat dit nodig is, maar we steunen de nationalisatie omdat er geen andere oplossing meer was. Deze bank dreigde aan grootheidswaanzin ten prooi te vallen. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we een bank moeten redden. De Nederlandsche Bank had een deadline gesteld voor een oplossing en als dat dan niet lukt, is de bank feitelijk failliet en moet je als staat ingrijpen.

Voor mijn gevoel heeft DNB er goed bovenop gezeten, maar SNS was intrinsiek rot door de problemen met de vastgoedportefeuille en dan moet je ingrijpen. Dit is goed waardeloos, maar nodig.

Over bezuinigingen praten we na nieuwe ramingen van het CPB, en dan is er een optelsom van mee- en tegenvallers.”

CDA: 'Kabinet schiet in eigen voet'

Financieel woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, Eddy van Hijum: „De ingreep komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Maar het is moeilijk te verteren dat de belastingbetaler opdraait voor de vastgoed-ellende van SNS. De stabiliteit van het financiële stelsel staat voorop. Maar het mag niet zo zijn dat gewone burgers de rekening betalen, terwijl de projectontwikkelaars en banken die de commerciële vastgoedbubbel creëerden vrijuit gaan.”

En over de 1 miljard euro die banken moeten gaan bijdragen: „Op zich lijkt het verdedigbaar om een deel van de rekening bij de financiële sector te leggen. Maar we vragen tegelijkertijd van diezelfde banken om hun financiële buffers te versterken en kwetsbaarheid te verminderen. Als deze belasting leidt tot minder kredietverlening aan ondernemers of een hogere rente voor burgers, dan schaadt dat de economische ontwikkeling en schiet het kabinet in eigen voet.”

GroenLinks: 'Verslechtering financieringstekort grootste zorg'

Financieel woordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jesse Klaver: „De minister had geen andere keuze dan SNS Reaal redden. Mijn grootste zorg is de verslechtering van het financieringstekort met 0,6 procent. Dat betekent dat de overheidsfinanciën er in 2013 en de jaren daarna slecht voor komen te staan. Het is heel belangrijk dat de financiële gevolgen niet weer op de samenleving worden afgewenteld. Dat is nu al vaak genoeg gedaan. We moeten voorkomen dat dit ten koste gaan van andere belangrijke zaken, zoals duurzaamheid en onderwijs.”

SP: 'Belastingbetaler draait op voor problemen'

Financieel woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, Arnold Merkies: „Het is treurig dat de belastingbetaler weer moet opdraaien voor de problemen bij de banken. Dat geeft aan dat er nog van alles mis is in de financiële sector, in tegenstelling tot de berichten die we van de sector zelf horen. Het is goed dat SNS Reaal is genationaliseerd en dat gebruik is gemaakt van de Interventiewet. Het is een systeembank, dus de redding is goed voor de stabiliteit en de economie. Het is ook goed dat niet is gekozen voor een private partij, die de risico's niet zelf neemt maar ze bij de overheid laat liggen.”

En over de extra heffing van 1 miljard euro voor banken: „Je kunt je afvragen waarom dat maar 1 miljard euro is als de banken geacht worden hun eigen broek op te houden. Dat bedrag zou hoger kunnen zijn, dat kunnen banken ook dragen. In het geval van een faillissement waren de banken nog meer geld kwijt geweest. We moeten proberen zo min mogelijk kosten bij de overheid te leggen.”

PvdA: 'Belangen gewone spaarders voorop'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: „SNS is door onverantwoordelijke keuzes van haar bestuur bezweken onder de verliezen van de vastgoedtak 'Property Finance'. Voor de PvdA staan de belangen van de gewone spaarders voorop. Met de ingreep is het geld van 1,6 miljoen spaarders en op 1 miljoen betaalrekeningen veilig gesteld.

SNS is een systeembank, een faillissement zou leiden tot chaos, onzekerheid over spaartegoeden en andere, grotere banken in de problemen brengen. De PvdA steunt de voorstellen om een maximale bijdrage te vragen van private partijen: aandeelhouders, achtergestelde leningverstrekkers en de bancaire sector.

Dat een bank door roekeloos gedrag het wederom zover heeft laten komen, is voor de PvdA welhaast onverteerbaar en een teken dat de financiële sector nog lang niet gezond is. De voorgenomen hervormingen van de financiële sector moeten met alle kracht en prioriteit worden voortgezet: hogere kapitaaleisen, bonussen beperken en een meer op het algemeen dan het eigen belang gerichte sector.”

ChristenUnie: 'Vastgoedportefeuille tikkende tijdbom'

Financieel woordvoerder van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Carola Schouten: „ De keuze om SNS te redden is buitengewoon moeilijk en een zware dobber voor de belastingbetaler. Ik wil van de minister weten waarom de toezichthouders niet eerder hebben ingegrepen. De vastgoedportefeuille is al jaren een tikkende tijdbom. Ook wil ik van minister Dijsselbloem weten waarom de gewone obligatiehouder van SNS niet meebetaalt aan de redding van de bank. Dat het begrotingstekort door deze nationalisatie verder oploopt mag nu niet leiden tot nieuwe bezuinigingen die de belastingbetaler opnieuw zullen raken. Dijsselbloem moet direct naar Brussel om een uitzonderingspositie te bepleiten.”