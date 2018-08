Blunder Nationale Politie

De aanleiding om als eerste lokale bestuurder sinds de start van het landelijke korps op 1 januari zulke kritiek te leveren is een ernstige mishandeling afgelopen zaterdag in Haarlem. De politie liet weten dat de zaak geen prioriteit kreeg. Het 20-jarige slachtoffer werd door zes man in elkaar getrapt. Een incident vergelijkbaar met dat van begin deze maand in Eindhoven. Maar omdat het toegebrachte letsel meeviel, had het onderzoek geen voorrang.

„Het slachtoffer zal je kind maar zijn en je hoort dan dat er geen prioriteit wordt gegeven. Dat kan niet”, zegt Schneiders.

