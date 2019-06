Half miljoen extra voor Kinderombudsman

Margrite Kalverboer in gesprek met een kind. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Kinderombudsman krijgt er vanaf volgend jaar structureel jaarlijks een half miljoen euro bij. Dat heeft het kabinet besloten. Het extra geld is nodig omdat de ombudsman niet alle taken even goed kan uitvoeren, zoals het geven van voorlichting over kinderrechten.