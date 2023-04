19 aangiften tegen Gianni de W. voor afpersen meisjes met naaktbeelden

Zeker 130 meisjes zou Gianni de W. online via Instagram of Snapchat hebben verleid tot het sturen van naaktfoto’s. Als ze eenmaal in de fuik van ’Bryan’ waren gezwommen zaten ze vast. Ze moesten meer beelden leveren, anders zou Gianni de W. hun foto’s publiceren. Wat hij in een aantal gevallen ook deed.

Het Openbaar Ministerie heeft 37 inmiddels meerderjarige vrouwen geïdentificeerd, en 93 minderjarigen. Van die minderjarigen moeten er nog 35 worden benaderd. Het jongste slachtoffer was 13 jaar oud. Negentien meisjes en vrouwen deden aangifte.

Het OM heeft die aangiften niet nodig om Gianni de W. te kunnen vervolgen, maar het legt wel meer gewicht in de schaal. Het is niet uitgesloten dat er nog meer slachtoffers bij komen.

Afpersingen

Vijf slachtoffers hadden een vriendschappelijke relatie met Gianni de W. Dat beschermde ze niet, zo bleek al snel. Ook die vriendinnen perste hij af, aldus de officier van justitie. Eén van die meisjes zei dat ze De W. als haar broertje beschouwde. Ze werden allebei gepest op school en hadden steun aan elkaar. Ze nam Gianni de W. in vertrouwen en vertelde hem dat ze werd lastiggevallen via social media, en werd gedwongen om naaktfoto’s te sturen. Achteraf bleek ’broertje’ vermoedelijk haar afperser te zijn.

De politie vond op de computer van Gianni de W. ruim 150 mappen die de namen van verschillende meisjes hadden. In sommige submappen werden duizenden afbeeldingen met een seksueel karakter aangetroffen.

’Duizelt’

Sinds de eerste zitting in de zaak in januari en de oproep van het OM aan mogelijke slachtoffers om zich te melden, „duizelt het Gianni de W.”, zei zijn advocaat. Zei hij in januari nog dat hij openheid van zaken wilde geven, inmiddels beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

In een verklaring die advocaat Drenth voorlas, schreef Gianni de W. dat hij nog steeds openheid van zaken wil geven, maar dat hij geen feiten wil bekennen die hij niet heeft begaan. Vanwege zijn autisme-spectrumstoornis zou hij inmiddels het overzicht kwijt zijn.

Volgens advocaat Drenth is Gianni de W. „ontdaan” door de verdenkingen en door de enorme aandacht van de media. „Hij heeft toegegeven dat de zaken die hij heeft bekend, nooit hadden mogen gebeuren. Hij wil ook aan zichzelf werken.”

Systeembeheerder

Het onderzoek zal nog zeker drie tot zes maanden in beslag nemen. Systeembeheerder Gianni de W. wordt ook onderzocht door een psychiater en een psycholoog van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Op vrijdag 7 juli vindt er een derde inleidende zitting plaats in de zaak. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling bekend.