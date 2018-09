WUZmail: Grootverdieners

Piet (uit Hellevoetsluis) Stilkenboom:

Grootverdieners in Duitsland moeten als het aan de linkse partij Die Linke ligt stevig in de buidel gaan tasten. Iedere euro boven de 500.000 zou in een nieuwe 100 procentschaal moeten vallen.

Nou ben ik overig het algemeen niet gecharmeerd van het linkse gedachtegoed. Maar in dit geval sta ik er volkomen achter. Want wie kan mij uitleggen dat jan met de pet moet rondkomen met < € 2000,- en dat er in het zelfde bedrijf mensen werkzaam zijn die zo veel verdienen dat ik niet eens zou weten waar ik het aan zou moeten opmaken? Welke functie binnen een bedrijf heeft een dermate sociaaleconomische impact op de samenleving dat een dergelijke vergoeding (in salaris of welke vorm dan ook) gerechtvaardigd is?

Vergeet niet dat directeuren, of welke mooie naam er voor een functie er verzonnen is om indruk te maken, ook in dienst van het bedrijf zijn. Dat ze niet volgens de CAO beloond worden wil niet zeggen dat er geen paal en perk aan de beloning gesteld mag of kan worden.

Er is niets mis met geld verdienen, inzet en deskundigheid mag best extra beloond worden. Maar fatsoenlijke grenzen zouden niet overschreden moeten worden. Bovendien kun je als je naar het recente verleden kijkt gerust twijfelen aan de deskundigheid van veel bestuurders binnen bedrijven. Vaak is er alleen sprake van een korte termijnvisie met als doel de aandeelhouders tevreden te stellen.

En als het uiteindelijk mis gaat is de werknemer de gebeten hond. Want als er minder winst gemaakt is dan het in het voorgaande jaar moet er al gereorganiseerd worden. En we weten maar al te goed wat dat over het algemeen betekent.