Foto’s van in Laren gestolen Van Gogh duiken op

Laren - Voor het eerst duikt een ’levensteken’ op van het in maart gestolen, zeer kostbare schilderij van Vincent van Gogh. Het gaat om foto’s van de voor- en achterzijde van het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’, dat in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart werd geroofd uit museum Singer Laren.