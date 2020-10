Gewonde automobilist mishandelt ambulancemedewerker

Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

MOERSTRATEN - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Moerstraten (Noord-Brabant) een 30-jarige gewonde man aangehouden voor het mishandelen van een ambulancemedewerker. De man was onder invloed van alcohol. Hij was met zijn auto in een sloot terechtgekomen.