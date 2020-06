Afschuw over gruwelijke dood zwangere olifant door explosieve ananas

Agenten en omstanders bekommeren zich om de dode olifant. Ⓒ AFP

KERALA - Een zwangere olifant is in het Indiase regio Kerala op afschuwelijke wijze aan haar eind gekomen. Toen het dier hinder veroorzaakte in een dorpje, besloten boze bewoners een ananas te vullen met vuurwerk en aan de olifant te voeren. Het zwangere beest liep daardoor ernstig letsel op aan haar mond en liep nog dagen aangeslagen door het dorp voor het stierf, melden lokale media.