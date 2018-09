Van der Eem aangehouden

De 39-jarige Arnhemmer Van der Eem werd vier jaar geleden beroemd door zijn rol in een uitzending van Peter R. de Vries, waarbij hij in zijn auto Joran van der Sloot met een verborgen camera uitspraken ontlokte over de moord op de Amerikaanse Natalee Holloway.

In de vroege ochtend van oudjaarsdag werd hij met twee anderen opgepakt bij Wageningen. Kort daarvoor zouden zij een ramkraak hebben gepleegd bij wintersportwinkel de Skihut in Oosterbeek, waar peperdure kleding werd buitgemaakt. Eerder dit jaar werd ook al een ramkraak gepleegd op de Skihut.

Van der Eem is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog ten minste 14 dagen vastzitten.

