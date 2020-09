Consumentenbond wil verkoopverbod ’onveilige kindergordel’

De gordel is te koop via onder meer Amazon.nl en bol.com, maar de Consumentenbond wil een verkoopverbod en een terugroepactie.

De SmartKidBelt is een geleider die het heup- en diagonale deel van de autogordel bij elkaar trekt. Zo wordt de autogordel passend voor kinderen en zou een autostoeltje of stoelverhoger overbodig zijn.

De Consumentenbond stelt dat de SmartKidBelt in een frontale botsing niet goed functioneert en een kind daardoor ernstig gewond kan raken. „De SmartKidBelt is dan ook niet veiliger dan een kind zonder zitje in gewone autogordels vervoeren”, stelt de bond na onderzoek.

Goedgekeurd in Polen

De kindergordel is echter in Polen goedgekeurd en daarmee in Europese landen toegelaten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, noemt dat onbegrijpelijk. „Keuringsinstanties in andere Europese landen hadden deze goedkeuring nooit gegeven. Het probleem is dat fabrikanten zelf een keuringsinstantie mogen uitzoeken en dus kunnen kiezen voor één die de regels flexibel interpreteert.”