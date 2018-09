Onder de hamer: de echte Batmobiel

Lincoln

Hoewel de auto in 1965 door de bekende verbouwer George Barris werd omgetoverd tot de eerste Batmobiel, begon deze zijn leven als Lincoln Futura concept car in 1955. Het model was gebouwd door Ford en een designteam van Lincoln. De body van de tweezitter werd in 1954 volledig met de hand gebouwd door Ghia Body Works in Turijn. In 1955 maakte de auto zijn debuut op de Autoshow van Chicago.

Vleermuis

Begin jaren '60 kocht George Barris de auto en liet hem een paar jaar in de garage staan. Toen in 1965 20th Century Fox Television aan de deur klopte en liet weten dat ze een Batmobiel nodig hadden voor een nieuwe televisieserie, zag Barris een nieuwe carrière voor het voertuig. Dat de autoverbouwer slechts vijftien dagen en een budget van 15.000 dollar voor het project kreeg, hielp ook mee aan de keuze voor een al bestaande auto. De Lincoln was qua uiterlijk al opvallend genoeg, maar Barris voegde er nog een reeks gadgets aan toe om het voertuig de ideale auto te maken voor de boevenbestrijdende vleermuis.

Uniek

De auto speelde een rol in zowel de serie (1966-1968) als in de film die op basis van deze serie werd gemaakt. Hierdoor is het één van de bekendste filmauto's uit de geschiedenis. De auto komt rechtstreeks uit de persoonlijke collectie van George Barris en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Er zijn veel replica's te vinden van deze iconische batmobiel, maar dit is de enige echte. De serie gebruikte ook slechts één exemplaar voor het filmen, wat deze auto uniek maakt.

Inschatten

Een verwachte prijs wordt niet opgegeven en ook experts hebben moeite met het inschatten van de waarde van deze unieke auto. Schattingen lopen uiteen van een paar ton tot een paar miljoen. Op 19 januari zullen we het ontdekken als de Batmobiel voor de eerste keer in de geschiedenis wordt geveild.